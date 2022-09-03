Küresel piyasalar FED’in faiz kararını bekliyor! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı toplantısı için küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Gözler Powell'ın açıklamalarına çevrilirken "Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman" soruları da gündemdeki yerini aldı. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu 2023 yılının ilk aylarına kadar Federal Rezerv Bankası'nın faizlerde artış politikasını sürdürmesini bekliyor. Peki, Eylül ayı FED kararı ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.