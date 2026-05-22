Küresel Sumud Filosu saldırısına soruşturma

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na, 18 Mayıs 2026 tarihinde İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda müdahale edilmişti. Saldırıda alıkonulan 80'i Türk vatandaşı, toplam 41 farklı ülkeden 422 aktivist, İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan kalkan uçakla dün (21 Mayıs 2026) İstanbul Havalimanı'na getirildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: 5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan uluslararası hukuk ihlali ve saldırıya ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın; Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, CMK'nın 15. Maddesindeki "Yetki Kuralları" ve TCK'nın 12 ve 13. Maddeleri çerçevesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçlarından başlatıldığı belirtildi.

İSTANBUL'A ULAŞTILAR

Havalimanına iniş yapan yolculardan 406'sının Türkiye'ye VIP terminalinden giriş işlemleri tamamlandı. Aktivistlerden 15 İtalya ve 1 İspanya vatandaşı olmak üzere toplam 16 yolcu, transit olarak ülkelerine devam etti. İstanbul Havalimanı'na ayak basan 406 yolcudan 53'ü tedbir ve tedavi amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilirken, 353 yolcu ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına intikal ettirildi.

ADLİ SÜREÇ VE SAĞLIK DURUMLARI

Adli Tıp Kurumuna sevk edilen aktivistlerin yasal hakları doğrultusunda beyanları esas alındı. Yolcuların bir kısmı sadece doktor raporu almak ya da sadece ifade vermek isterken, bir kısmı ise rapor ve ifade işlemlerini reddetti. 222 yolcunun adli tıp uzmanları tarafından doktor raporu tanzim edildi. 167 yolcunun mağdur/müşteki sıfatıyla ifadeleri kayda geçirildi.