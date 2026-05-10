Küresel Sumud Filosu ve katledilen 21 bin anne için bisiklet turu

Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze için mücadele eden Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için bisiklet turu düzenledi. Yeşilay'ın genel merkezinin bulunduğu Sepetçi Kasrı'ndan başlayan bisiklet turu, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş, Balat, Eyüpsultan güzergahını takip ederek tekrar Sepetçi Kasrı'nda sona erdi. Bisiklet turuna Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile bisiklet severler katıldı.

"GAZZE'DE BARIŞ YOK"

Etkinlikte konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış olduğu yok. Katliam maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz. Vicdanımızın ölmediğini burada ifade ediyoruz" dedi.

"GAZZELİ ANNELERİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Bisiklet turuna destek veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Gazze'de son dönemlerin en büyük soykırımını maalesef hep birlikte görüyoruz. Buna karşı dünyanın her bölgesinde muazzam bir duyarlılık söz konusu. Ülkemizde de, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu duyarlılığı en üst ölçekte gösterdiğine bizzat şahidiz. Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizi ferahlamasına vesile olacak. Bugün aynı zamanda Anneler Günü ben bu vesileyle Gazze'de evlatlarını kaybeden evlatlarını maalesef engelli olarak şu anda büyütmeye çalışan tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Daha güzel Anneler Gününde inşallah evlatlarıyla birlikte geleceğe güvenle bakabilecekleri bir dünyanın da var olması için özellikle bu yürüyüşümüzü, bu turumuzu gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"21 BİN ANNE 20 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Kabaktepe, "Gazze'de malum 7 Ekim'den sonra İsrail'in katlettiği 70 binin üzerindeki Gazzeli, Filistinli insanımızın yaklaşık 20 bini çocuk, 21 bini de anne. Anneler Gününde katledilen 21 bin anne ve onların katledilen 20 bin çocuk için aynı artık barış olsun. İnanıyoruz ki pedalların dönmesi gibi pedalların hiç susmaması gibi biz bu duyarlılık göstererek mazlumun yanında çocukların yanında, annelerin yanında olduğumuz, barışın yanında olduğumuz adaletin yanında olduğumuzu gösterdiğimiz bu duyarlılık o dairesel, evrensel hareket gibi pedaldan hareketle devamlı devam etsin ve sürsün." Dedi.