Son dakika | Küresel zehir şebekesinin taşeron baronları tek tek deşifre oldu! "Gölge" patrondan, ressam tacire dev operasyon

SEVKİYAT SORUMLUSU "BAŞKAN" MEHMET ŞERİF YAKŞİ

"Başkan" lakabıyla tanınan Mehmet Şerif Yakşi, uyuşturucu organizasyonunun sevkiyat ve nakliye ağını yöneten kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Örgüt lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak çalışan Yakşi'nin, ortağı Bülent Ecevit ile eroin maddesinin hem yurt içinde hem de yurt dışına nakledilmesini organize ettiği tespit edildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan, seyahat acentesi ve otel sahibi olan Yakşi'nin, bu ticari faaliyetlerini uyuşturucu sevkiyatı için paravan olarak kullandığı belirlendi. Ferdin ve Ali Osman Altuntop ile iş birliği içinde hareket eden Yakşi, TIR zulaları ve şehirler arası otobüslerin yanı sıra Tekirdağ- Samsun hattı üzerinden deniz yolunu da kullanarak Avrupa'ya uyuşturucu trafiğini yönetti. Yakşi'nin dahil olduğu operasyonel kayıtlarda, Kocaeli'de ele geçirilen toplamda yaklaşık 192 kilogram ve İstanbul Tuzla'da bir TIR'ın zulasında yakalanan 308 kilogram eroin maddesi öne çıkıyor. Özellikle Van'ın bir köyünde imal edilen ve örgütün markalaşma çabasıyla "C355729662" barkod numarasını verdiği paketlerin nakliyesinden bizzat sorumlu olduğu anlaşıldı. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu sevkiyatların sekteye uğraması üzerine, örgüt üyeleriyle yaptığı teknik takibe takılan görüşmelerde "Hicret edip gidelim" şeklinde kaçış planları yaptığı saptanan Mehmet Şerif Yakşi, operasyon kapsamında Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

"GÖLGE BARON" PARSEH KOEROGLU

Yeraltı dünyasında "Gölge Baron" ve "Gizli Baron" lakaplarıyla tanınan Parseh Koeroglu, eski bir Türk vatandaşı. Kamuoyunda "Susurluk Davası" olarak bilinen soruşturmada adı geçen Koeroglu'nun, daha sonra vatandaşlıktan çıktığı ve faaliyetlerini yurt dışı merkezli yürüttüğü belirlendi. Özellikle Brezilya'nın Santos Limanı'nda 3 ton ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 2 ton 713 kilogram olmak üzere ele geçirilen toplam 5 tonluk devasa kokain sevkiyatının kilit ismi olduğu öğrenildi. Bu sevkiyatın 1,5 tonluk kısmında doğrudan hissedar olan Koeroglu'nun, Brezilya'daki uyuşturucu temini için Haluk Yılmaz ve Serkan Keskin gibi isimleri yönettiği, hatta paketlerin üzerine kendi kimliğine atıfta bulunarak "Yahudi Yıldızı" amblemi basılması talimatını verdiği kayıtlara geçti.