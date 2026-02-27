Son dakika | Küresel zehir şebekesinin taşeron baronları tek tek deşifre oldu! "Gölge" patrondan, ressam tacire dev operasyon

Son dakika.. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu baronlarının hem operasyonel hem de finansal ağını çökertmek amacıyla MASAK ile koordineli geçtiğimiz günlerde dev bir operasyona imza attı. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda zehir tacirlerinin "taşeronu" olarak bilinen ve onlar adına mal varlığı devralarak kara para aklayan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, bu şüphelilerin toplamda 10 ton 250 kilogram uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı isimlerle doğrudan irtibatlı oldukları tespit edildi. Şebekenin ekonomik ağını kesen operasyonda 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, bir ticari plaka ve 42 şirketteki ortaklık payına el konuldu.
Bu mali darbe, buz dağının sadece görünen yüzüydü. Güney Amerika'nın limanlarından Avrupa'nın içlerine, İran'daki üretim tesislerinden Türkiye'nin stratejik nakliye hatlarına kadar uzanan devasa bir ağ, emniyetin çalışmasıyla tamamen deşifre edildi. Aralarında "Gölge Baron" olarak bilinen uluslararası figürlerin, 20 Eylül 2024'te ölen "Türk Escobar" Urfi Çetinkaya'nın en yakın halkasındaki isimlerin ve sanatçı kimliğiyle karanlık işlerini perdeleyen "ressam" tacirlerin de bulunduğu organizasyonun yönetim kademesi tek tek belirlendi. Milyonlarca euroluk kara para trafiğini yöneten ve uyuşturucu sevkiyatı için yasal ticari faaliyetleri paravan olarak kullanan bu şebekenin karanlık dünyasına dair tüm ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, milyonlarca insanı zehirleyen o isimlere ve detaylara ulaştı.
SEVKİYAT SORUMLUSU "BAŞKAN" MEHMET ŞERİF YAKŞİ
"Başkan" lakabıyla tanınan Mehmet Şerif Yakşi, uyuşturucu organizasyonunun sevkiyat ve nakliye ağını yöneten kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Örgüt lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak çalışan Yakşi'nin, ortağı Bülent Ecevit ile eroin maddesinin hem yurt içinde hem de yurt dışına nakledilmesini organize ettiği tespit edildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan, seyahat acentesi ve otel sahibi olan Yakşi'nin, bu ticari faaliyetlerini uyuşturucu sevkiyatı için paravan olarak kullandığı belirlendi. Ferdin ve Ali Osman Altuntop ile iş birliği içinde hareket eden Yakşi, TIR zulaları ve şehirler arası otobüslerin yanı sıra Tekirdağ- Samsun hattı üzerinden deniz yolunu da kullanarak Avrupa'ya uyuşturucu trafiğini yönetti. Yakşi'nin dahil olduğu operasyonel kayıtlarda, Kocaeli'de ele geçirilen toplamda yaklaşık 192 kilogram ve İstanbul Tuzla'da bir TIR'ın zulasında yakalanan 308 kilogram eroin maddesi öne çıkıyor. Özellikle Van'ın bir köyünde imal edilen ve örgütün markalaşma çabasıyla "C355729662" barkod numarasını verdiği paketlerin nakliyesinden bizzat sorumlu olduğu anlaşıldı. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu sevkiyatların sekteye uğraması üzerine, örgüt üyeleriyle yaptığı teknik takibe takılan görüşmelerde "Hicret edip gidelim" şeklinde kaçış planları yaptığı saptanan Mehmet Şerif Yakşi, operasyon kapsamında Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.
"GÖLGE BARON" PARSEH KOEROGLU
Yeraltı dünyasında "Gölge Baron" ve "Gizli Baron" lakaplarıyla tanınan Parseh Koeroglu, eski bir Türk vatandaşı. Kamuoyunda "Susurluk Davası" olarak bilinen soruşturmada adı geçen Koeroglu'nun, daha sonra vatandaşlıktan çıktığı ve faaliyetlerini yurt dışı merkezli yürüttüğü belirlendi. Özellikle Brezilya'nın Santos Limanı'nda 3 ton ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 2 ton 713 kilogram olmak üzere ele geçirilen toplam 5 tonluk devasa kokain sevkiyatının kilit ismi olduğu öğrenildi. Bu sevkiyatın 1,5 tonluk kısmında doğrudan hissedar olan Koeroglu'nun, Brezilya'daki uyuşturucu temini için Haluk Yılmaz ve Serkan Keskin gibi isimleri yönettiği, hatta paketlerin üzerine kendi kimliğine atıfta bulunarak "Yahudi Yıldızı" amblemi basılması talimatını verdiği kayıtlara geçti.
Haluk Yılmaz
Lüks düşkünlüğüyle bilinen ve yeni tanıştığı kişilere Rolex saat hediye edecek kadar geniş bir maddi güce sahip olan Koeroglu'nun, Türkiye bağlantılarını Hasan Lala üzerinden yürüttüğü saptandı. Abdullah Alp Üstün'ün "gizli kasası" olarak bilinen Lala'nın oto galerisi aracılığıyla farklı isimler adına Audi Q8 ve Porsche gibi lüks araçlar edindiği tespit edildi. Sadece sevkiyat değil, kara para aklama trafiğinde de aktif rol oynayan Koeroglu'nun, döviz büroları aracılığıyla Türkiye'ye haftalık yaklaşık 5 milyon Euro tutarında kayıt dışı parayı sokma planları yaptığı teknik takiplere yansıdı. 2020 yılında Koeroglu'nun Türkiye'ye sık sık seyahat ettiği belirlendi.
Serkan Keskin
BREZİLYA HATTI SORUMLULARI SERKAN KESKİN VE HALUK YILMAZ
"Gölge Baron" lakaplı Parseh Koeroglu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden Serkan Keskin ve Haluk Yılmaz, uyuşturucu ağının Güney Amerika ayağındaki önemli saha yöneticileri olarak öne çıkıyor. Brezilya'nın Santos Limanı ile Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda ele geçirilen toplam 5 tonluk devasa kokain sevkiyatının asıl aktörleri olan ikilinin, bu uyuşturucu maddelerin 1,5 tonluk kısmında Koeroglu ile doğrudan hissedar oldukları belirlendi. Brezilya kanalındaki kokain maddelerinin bizzat temin edilmesinden sorumlu olan Keskin ve Yılmaz'ın, lider kadrodan gelen talimatlar doğrultusunda paketleri "Yahudi Yıldızı" amblemiyle damgalayarak markalaşmaya çalıştıkları teknik takiplere yansıdı. Küresel sevkiyat ağının hem tedarik hem de operasyonel yönetimini üstlenen bu iki kilit isim, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
ABDÜLMECİT SELİMOĞLU
"TÜRK ESCOBAR"IN İRAN BAĞLANTISI "MEJİD"
Yeraltı dünyasında 'Mejid' lakabıyla bilinen Abdülmecit Selimoğlu, kamuoyunda "Türk Escobar" olarak tanınan Ürfi Çetinkaya'nın uyuşturucu trafiğindeki operasyonel ayağını oluşturuyordu. Özellikle örgütün üretim ve dış ticaret ağında aktif rol üstlenen zanlı, eroin maddesinin İran'daki imalat sürecinden başlayarak tüm ticaretini bizzat organize etmekle görevli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyasına da konu olan bu faaliyetler kapsamında, Bulgaristan'ın Sliven şehrinde ele geçirilen 520 kilogram eroin maddesinin doğrudan bu organizasyon üzerinden sevk edildiği saptandı. Üretimden sınır ötesi nakliyeye kadar uzanan ağını yöneten bu yönetici, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
"RESSAM" TACİR SALİH SELİMOĞLU
Salih Selimoğlu, ressam kimliği ve sergileriyle biliniyor. Çok sayıda resim sergisi açan ve kişisel bir internet sitesi üzerinden sanat çalışmalarını yürüten Selimoğlu'nun tuval, boya ve sergi salonlarının ötesinde uyuşturucu ağı ile olan ilişkisi saptandı. Babası Abdulmecit Selimoğlu ile uyuşturucu madde ticaretini yürüten ve babasının bu alandaki tüm iş ve işlemlerini organize eden zanlının, aynı zamanda "Türk Escobar" Ürfi Çetinkaya soruşturmasında adı geçen isimlerden Şahin Sekman ile de yakın temas halinde olduğu tespit edildi. Sanat dünyasındaki faaliyetlerini suç gelirlerini gizlemek veya paravan bir yaşam alanı oluşturmak için kullandığı değerlendirilen Salih Selimoğlu, operasyon kapsamında yine Çetinkaya'nın örgüt yöneticisi olarak bilinen "Hoca" lakaplı Remzi Arslan ile İstanbul'da yakalandı.
TÜRKİYE NAKLİYE VE SEVKİYAT SORUMLUSU "ALİ OSMAN"
Suç örgütü lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak faaliyet yürüten Ali Osman Altuntop, ağabeyi Ferdin Altuntop'un sevk ve idaresindeki nakliye ekibinin saha yöneticilerinden biri olarak tanımlanıyor. Görünürde seyahat acentesi ve otel işletmeciliği yaparak yasal bir paravan oluşturan Altuntop'un, bu ticari imkanları uyuşturucu trafiği için kullandığı saptandı. Özellikle Kocaeli'de ele geçirilen toplam 191 kilogramı aşkın iki ayrı eroin yakalamasında doğrudan sorumlu olduğu belirlendi. Şehirler arası otobüsler ve TIR'ların zulalarını kullanarak İstanbul'a getirilen uyuşturucuları teslim alan Altuntop'un, bu maddeleri ya sahiplerine ulaştırdığı ya da kara ve deniz yoluyla Avrupa ülkelerine sevk edilmek üzere uluslararası nakliyeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Kocaeli'deki ikinci büyük yakalamada, yönettiği 7 kişilik ekibinin tamamı deşifre olan Ali Osman Altuntop, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.