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Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:50 Son Güncelleme: 21.11.2022 19:06

Kursiyerlerin el emekleri sergilendi

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Daştan, kursiyerlerin el emeği ürünlerini Küçükçekmececilerle buluşturdu. Öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’nü kutlayan Daştan, kursiyerlere başarılar diledi ve kadınlara,‘Yeteneklerinizi ortaya çıkarın’ dedi.

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Kursiyerlerin el emekleri sergilendi

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Daştan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Arena ve Armoni Park'ta kursiyerlerinin el emeklerini Küçükçekmecelilerle buluşturdu.

'YETENEKLERİNİZİ ORTAYA ÇIKARIN'

Öğretmenlerin özverilerinden ve kursiyerlerin başarılarından bahseden Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Daştan, açılışta konuştu. Daştan konuşmasında hanımları Halkeğitim kurslarına davet etti ve 'Yeteneklerinizi ortaya çıkarın' dedi. Ögretmenlerin gününü kutladı ve kursiyerlere başarılar diledi.

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Kursiyerlerin el emekleri sergilendi
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