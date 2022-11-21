Kursiyerlerin el emekleri sergilendi

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Daştan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Arena ve Armoni Park'ta kursiyerlerinin el emeklerini Küçükçekmecelilerle buluşturdu.
'YETENEKLERİNİZİ ORTAYA ÇIKARIN'
Öğretmenlerin özverilerinden ve kursiyerlerin başarılarından bahseden Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Daştan, açılışta konuştu. Daştan konuşmasında hanımları Halkeğitim kurslarına davet etti ve 'Yeteneklerinizi ortaya çıkarın' dedi. Ögretmenlerin gününü kutladı ve kursiyerlere başarılar diledi.