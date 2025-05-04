Kurt saldırısı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Doğanay Mahallesi Çayırlı Yaylası Mevkisi'nde hayvancılıkla uğraşan Remzi Taşdamir'e ait mandırada yaşanan olayda, gece saatlerinde ahıra giren kurt ya da kurtlar onlarca hayvanı katletti. Sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol eden Taşdamir, 120 küçükbaş hayvandan 30'unun telef olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Yaşadığı acı olayla ilgili konuşan Remzi Taşdamir, "Gündüz davarlarımı merada otlattıktan sonra getirdim ve akşam içeriye bıraktım. Kuzuları da yanına bıraktım. Gece saat 03.00'te hayvanları kontrol ettiğimde bir şey yoktu. Saat 03.00'ten sonra biraz uyumuştum. 06.30'da kalkıp baktığımda ise 120 hayvanımdan 30 hayvan telef olmuştu," ifadelerini kullandı. Maddi kaybının büyük olduğunu vurgulayan Taşdamir, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.