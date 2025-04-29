Deniz Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen KURTARAN-25 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen KURTARAN-25 Tatbikatı, 24-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın ana amacı, su üstüne çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya yönelik arama, yaşam desteği sağlama ve personelin kurtarılması faaliyetlerini uygulamalı olarak icra etmek.

Ayrıca, farklı ülkelerin deniz kuvvetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı da hedefleniyor. Tatbikata Azerbaycan, ABD, İtalya, İspanya, Bangladeş, Bulgaristan, Katar ve Pakistan dahil olmak üzere 14 ülkeden 24 yabancı personel ve bir ABD deniz karakol uçağı katılıyor. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 korvet, mayın avlama ve karakol gemileri, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve paraşütlü arama-kurtarma timleri ile yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 1 C-130 nakliye uçağı ile destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 1 botla tatbikata katılıyor. Tatbikat, 24 Nisan'da verilen brifing ile başladı. 25-28 Nisan tarihlerinde denizaltı arama, tahliye ve kurtarma eğitimleri yapıldı. 29 Nisan'da ise "Seçkin Gözlemci Günü" kapsamında basın mensuplarına yönelik bir etkinlik düzenlendi. Tatbikat, 30 Nisan'da yapılacak genel değerlendirme ile sona erecek.