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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:27 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:27

Kuru Temizleme Nasıl Yapılır? Kuru Temizlemede Kullanılan Çözücüler Nelerdir, Su Kullanılır Mı?

Giysi kumaşlarının yıpranmasını, solmasını ve eskimesini istemeyenlerin tercihi olan kuru temizleme nasıl yapılır bir merak konusudur. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler ve kimyasallar nelerdir, bu işlem için özel solüsyonlar kullanılır. Su ve sabun olmadan yapıldığını bilmeyenler, temizleme susuz mu yoksa su kullanılır mı diye sorabilir. Peki kuru temizlemenin mantığı ne? Nasıl yapılır?

Kuru Temizleme Nasıl Yapılır? Kuru Temizlemede Kullanılan Çözücüler Nelerdir, Su Kullanılır Mı?

Çamaşır makinesinde veya elde yıkamaya göre daha avantajlı olan kuru temizleme nasıl yapılır, bu işlem için özel olarak üretilen makinelerden ve temizlik ürünlerinden yararlanılır. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler ve kimyasallar nelerdir, solvent en yaygın olan maddelerin başında gelir. Kuru temizleme susuz mu yoksa su kullanılır mı diyenler için cevap hayırdır. Temizlik su ve deterjansız yapılır. Kuru temizleme yönteminin mantığı nedir?

Kuru Temizleme Nasıl Yapılır?

Giysilerin uzun ömürlü olması ve ilk alındığı günkü gibi sağlam kalması için çoğu kişi kuru temizleme yöntemine başvurur. Çünkü çamaşır makinesinde yıkanan bazı kumaşlar, zamanla solar, tiftiklenir ve yıpranır. Ayrıca zamanı olmayan ve çalışan kişiler için büyük bir kolaylık olabilir.

Su, deterjan veya sabun kullanmadan yapılan kuru temizlemede daha farklı bir mantık söz konusudur. Bunun için ayrı makineler ve temizleyici kimyasallar kullanılır. Ayrıca kıyafetler kumaş tiplerine göre sınıflandırılır. Çıkması zor olan lekeler için ayrı birtakım işlemler uygulanır. Daha sonra toplu bir şekilde tüm giysiler kuru temizleme makinelerine yerleştirilirler. Bu makineler, görünümleri nedeniyle evlerde kullanılan çamaşır makineleri ile benzerlik gösterseler de bazı farklılıkları bulunur. Hem kurutma hem de çamaşır makinesinin özelliklerini bünyesinde bulunduran bir yapıya sahiptirler. Genel olarak 10 ile 40 kg arasında bir kapasiteleri vardır ve giysiler 30°C'de temizlenir.

Kuru Temizlemede Kullanılan Çözücüler Neler?

Kuru temizleme için yaygın olarak kullanılan çözücü, doğal bir yapıya sahip olan solventtir. Renksiz (şeffaf), sıvı ve yoğun bir kokuya sahip olmayan bu madde, "Perkloretilen" olarak da bilinir ve leke çıkarma konusunda çok başarılıdır. Kendi içinde halojenli ve halojensiz olarak iki sınıfa ayrılır. Kuru temizlemede yararlanılan sentetik solventler, yanıcı maddeler değillerdir. Ancak yüz, göz ve ağız ile temas etmesi insan sağlığı için zararlıdır. Bu yüzden sadece profesyoneller tarafından kullanılmaları gerekir.

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Kuru Temizleme Nasıl Yapılır? Kuru Temizlemede Kullanılan Çözücüler Nelerdir, Su Kullanılır Mı?
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