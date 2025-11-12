Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Orhan 3. bölüm: ATV'de! İşte, Kuruluş Orhan yeni bölüm izle ekranı!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 18:44

Kuruluş Orhan 3. bölüm: ATV'de! İşte, Kuruluş Orhan yeni bölüm izle ekranı!

ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Orhan, 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve tarihin iç içe geçtiği yapımda, Orhan Bey’in liderlik yolundaki mücadelesi bu hafta da dikkat çekici sahnelerle ekranlara gelecek. Kuruluş Orhan 3. bölüm izle aramaları, dizinin yeni bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Kuruluş Orhan dizisinin 3. bölümü bu hafta ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde hem iç hesaplaşmalar hem de dış tehditler gerilimi tırmandırırken, Osmanlı'nın temellerini şekillendiren olaylar merakla takip edildi. Kuruluş Orhan yeni bölüm izle bağlantısı, dizi tutkunlarının gündeminde yer aldı.

KURULUŞ ORHAN 3. BÖLÜM İZLE

"Düşmanın da olsa, arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda."

Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?

Didar Hatun, Gonca Hatun'u Doldurmaya Devam ediyor

Toydaki gerilim hatunların arasına da sızar. Malhun Hatun evlatları arasında bir ikilik çıkmasından endişe etmektedir. Bu durum Malhun Hatun'un, Gonca ve Nilüfer'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Didar Hatun, Gonca Hatun'a Malhun Hatun'un beyliğin başına Orhan'ı istediğini söyler. Beyliğin Alaeddin'in hakkı olduğunu düşünen Gonca ise nasıl bir yol izleyecek?

Temurtaş, Saroz ve Flavius Boş Durmuyor

Düşman hattında ise Temurtaş, Saroz ve Flavius üçlüsü Kayı'lara darbe üzerine darbe vurmak için İnegöl'den Kayı obasına çıkacak. Bu planı da İnegöl'den obaya dönen kervan üzerine kurarlar.

Fatma Hatun'un Kervanına Baskın

Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?

Kılıçlar Çarpışacak

Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?

