Kuruluş Orhan 3. bölüm: ATV’de! İşte, Kuruluş Orhan yeni bölüm izle ekranı!

Kuruluş Orhan dizisinin 3. bölümü bu hafta ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde hem iç hesaplaşmalar hem de dış tehditler gerilimi tırmandırırken, Osmanlı'nın temellerini şekillendiren olaylar merakla takip edildi. Kuruluş Orhan yeni bölüm izle bağlantısı, dizi tutkunlarının gündeminde yer aldı.

KURULUŞ ORHAN 3. BÖLÜM İZLE

"Düşmanın da olsa, arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda."

Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?