KURULUŞ ORHAN 3. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Orhan son bölüm ekranı başında yerler alındı

Kuruluş Orhan dizisinin 3. bölümü bu hafta ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde hem iç hesaplaşmalar hem de dış tehditler gerilimi tırmandırırken, Osmanlı'nın temellerini şekillendiren olaylar merakla takip edildi. Kuruluş Orhan yeni bölüm izle bağlantısı, dizi tutkunlarının gündeminde yer aldı.
"Düşmanın da olsa, arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda."
Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?
Toydaki gerilim hatunların arasına da sızar. Malhun Hatun evlatları arasında bir ikilik çıkmasından endişe etmektedir. Bu durum Malhun Hatun'un, Gonca ve Nilüfer'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Didar Hatun, Gonca Hatun'a Malhun Hatun'un beyliğin başına Orhan'ı istediğini söyler. Beyliğin Alaeddin'in hakkı olduğunu düşünen Gonca ise nasıl bir yol izleyecek?
Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?
Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?
