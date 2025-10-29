KURULUŞ ORHAN DİDAR HATUN: Sevinç Kıranlı kimdir, kaç yaşında, oynadığı projeler neler?

Tarihi olayları epik bir dille anlatan Kuruluş Orhan, her yeni karakterle izleyicisini tarih ve kurgu arasında heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Son olarak, diziye dahil olan Didar Hatun figürü ve onun eşi Şahinşah Bey üzerinden bölgedeki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Didar Hatun'u canlandıran, tiyatro kökenli ve ekranların tanıdık yüzü Sevinç Kıranlı ise performansıyla göz dolduruyor. İşte tüm merak edilenler: