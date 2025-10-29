Haberler Yaşam Haberleri KURULUŞ ORHAN DİDAR HATUN: Sevinç Kıranlı kimdir, kaç yaşında, oynadığı projeler neler?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 19:46

Kuruluş Orhan dizisinin kadrosuna katılan ve hikayenin gidişatını değiştirmesi beklenen Didar Hatun karakteri, izleyicinin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, güçlü duruşuyla dikkat çeken Didar Hatun tarihte kimdir, kimin eşi ve Osmanlı kuruluşundaki rolü nedir? Bu çarpıcı karaktere hayat veren deneyimli oyuncu Sevinç Kıranlı’nın kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve kariyerine damga vuran dizileri merak konusu. İşte, detaylar:

Tarihi olayları epik bir dille anlatan Kuruluş Orhan, her yeni karakterle izleyicisini tarih ve kurgu arasında heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Son olarak, diziye dahil olan Didar Hatun figürü ve onun eşi Şahinşah Bey üzerinden bölgedeki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Didar Hatun'u canlandıran, tiyatro kökenli ve ekranların tanıdık yüzü Sevinç Kıranlı ise performansıyla göz dolduruyor. İşte tüm merak edilenler:

DİDAR HATUN TARİHTE KİMDİR?

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden şeklinde tanımlanan Didar Hatun tarihte Şahinşah Bey'in eşi olarak dikkat çekecek.

SEVİNÇ KIRANLI KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Tam adı Sevinç Gürşen Kıranlı. Bazı kaynaklarda Sevinç Gürşen Akyıldız olarak da geçer. 23 Ocak 1979, İstanbul doğumlu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

OYNADIĞI DİZİLER

Kuruluş Orhan - Didar - 2025

Binbir Gece Masalları - Süheyla (Yakında)

Başım Belada - Vildan (2023)

Aman Reis Duymasın - Hatice Kalkandere

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hatice Kalkandere (2015-2021)

Reaksiyon - Sedef Arslan (2014)

Ötesiz İnsanlar - Rana (2013)

Ve İnsan Aldandı - Feryal (2012)

Farklı Boyut - Doktor Aslı (2012)

Papatyam - Jale (3. sezon - 2011)

Doktorlar - Aslı (2011)

Çakallarla Dans (2010)

Gümüş - Bahar (2005-2007)

Canım Annem - Deniz (2004)

Metro Palas - Gaye (2004)

Aslı ile Kerem (2002)

Mihriban - Deniz (2002)

Biz Size Aşık Olduk - Sinem (2002)

Kuzenlerim - Asya (2002)

Küçük Besleme - Deniz (2001)

Evdeki Yabancı - Pelin (2000)

Günaydın İstanbul Kardeş (1999)

Demir Leblebi (1999)

Ah Bir Zengin Olsam - Buket (1999)

Yılan Hikâyesi (1999)

Ateş Dansı - Bahar (1998)

Ruhsar (1998)

Baskül Ailesi (1997)

Mahallenin Muhtarları (1992)

