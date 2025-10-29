KURULUŞ ORHAN MALHUN HATUN: Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı?

Malhun Hatun, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden biri olarak bilinir ve Osman Gazi'nin eşi olarak tarihe geçmiştir. Tarihi dizi Kuruluş Orhan'da ise bu güçlü karakteri canlandıran isim izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Malhun Hatun'u ekrana taşıyan Bennu Yıldırımlar kimdir, hangi projelerde rol aldı? İşte Bennu Yıldırımlar'ın hayatı, oyunculuk kariyeri ve yer aldığı projelere dair detaylar…
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu ile birçok ödüle değer görülen sanatçı, Türk televizyonlarında yayımlanan Süper Baba dizisindeki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınmaktadır.
BENNU YILDIRIMLAR ÖDÜLLERİ
1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
1996 – Bedia Muvahhit Ödülü, Bir Atın Öyküsü
1998 – İsmet Küntay Ödülü, Huzur
2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç
2006 – Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma
2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri, En iyi Kadın Oyuncu
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. Adına, Osmanlı tarihinin bugüne ulaşan ilk belgelerinden evâsıt-ı Rebîülevvel 724 (8-18 Mart 1324) tarihli Mekece vakfiyesinin şahitleri arasında Mal Hatun bint Ömer Bey şeklinde rastlanır.