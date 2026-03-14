Haberler Yaşam Haberleri 'Kuruluş Orhan' oyuncuları Külliye'de sevenleriyle buluştu
Giriş Tarihi: 14.03.2026 19:09 Son Güncelleme: 14.03.2026 19:18

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.

  • ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kuruluş Orhan" dizisi imza günü etkinliği, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile "Orhan Gazi" karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, "Asporça" karakterini canlandıran Alina Boz, "Nilüfer" karakterini canlandıran Mahassine Merabet, "Flavius" karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, "Cerkutay" karakterini canlandıran Özcan Çağrı Şensoy ve "Demirhan"ı canlandıran Mustafa Üstündağ'ın katılımıyla gerçekleşti.

İZLEYİCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

"HAY HAK HACİVAT-KARAGÖZ MÜZİKALİ" SAHNELENDİ

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, geleneksel gölge oyununun karakterleri Hacivat ile Karagöz sahneye taşındı.

RAMAZAN COŞKUSU KUTLANDI

Gösteride, ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla izleyiciye sunuldu.

ÇEŞİTLİ ATÖLYE VE ETKİNLİK ALANLARI KURULDU

Öte yandan, çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz