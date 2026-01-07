Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV yayın akışı ile Kuruluş Orhan bölüm tarihi

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler, 7 Ocak 2026 ATV yayın akışında diziyi göremeyince "Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorularını sormaya başladı. Dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?