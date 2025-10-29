Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Nilüfer Hatun tarihte kimdir?

NİLÜFER HATUN'UN TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Orhan Bey'in hanımı olup hayatı hakkındaki bilgiler, ilk Osmanlı kaynaklarından Âşıkpaşazâde ve onu aynen tekrarlayan Neşrî'ye dayandırılır. Bu kaynaklarda Bursa civarındaki Yarhisar tekfurunun kızı olarak geçer ve adı Lülüfer (Ülüfer) şeklinde de belirtilir. Bazı araştırmalarda asıl adının Holophira (Olivera) olduğu ve Nilüfer isminin bundan geldiği ileri sürülür. Ancak Türkçe'ye Farsça'dan geçen nilüfer kelimesi de Grekçe asıllıdır.