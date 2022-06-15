Kuruluş Osman 98. bölüm izle ! Kuruluş Osman son bölüm canlı izle ATV ile! Sevilen dizi sezon finalini yapıyor!

Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu Kuruluş Osman 98. bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. Uzun soluklu diziler arasında ilk sıralarda kendini daima gösteren Kuruluş Osman son bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Sezon finali yapacak olan tarihi dizi, yeni sezonuna bomba gibi girmek istiyor. İzleyiciler de Kuruluş Osman son bölüm canlı izle ekranını arıyor. İşte ATV Kuruluş Osman 98. bölüm canlı izleme ekranı!
Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümü izlemek için:
Aygül Hatun'un akıbeti
Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?
Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?
Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?
Demirci Davud kendisini öne atıyor
Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?
Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor
Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?
Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi
Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?
Osman Bey Cebe'yi ele geçirdi
Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur. Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?
Barkın'ın foyası ortaya çıkıyor
Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?
Osman Bey Çobanoğlu Ali Bey'i mahçup ediyor
Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?
Osman Bey Yenişehir'in kapısında
Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?