Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Osman Bey Gündüz Bey'i kurtarmak için bütün ahalisini toplamıştı. ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Peki, Kuruluş Osman 156. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…