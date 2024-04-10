Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.4.2024 00:24 Son Güncelleme: 10.4.2024 00:24

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Çarşamba günleri seyircisi ile buluşan dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri yer alıyor. ATV yayın akışı dizinin yeni bölümüne göremeyen dizi severler Kuruluş Osman 156. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler...

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Osman Bey Gündüz Bey'i kurtarmak için bütün ahalisini toplamıştı. ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Peki, Kuruluş Osman 156. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

ATV yayın akışında yer alan bilgiye göre 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisinin yayın saatinde Örümcek Adam: Eve Dönüş Yabancı sinema filmi ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA NEDEN YOK?

Bayram haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI 10 NİSAN ÇARŞAMBA

06:20 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Akıncı Çizgi Dizi (1. Bölüm)

10:30 Akıncı Çizgi Dizi (2. Bölüm)

11:00 Senin Hikayen- Yerli sinema

12:50 Oscar Çöllerde- Yabancı Sinema

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

22:40 Gerçek Kahraman-Yabancı Sinema

01:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

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Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?
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