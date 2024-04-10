Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Osman Bey Gündüz Bey'i kurtarmak için bütün ahalisini toplamıştı. ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Peki, Kuruluş Osman 156. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…
KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
ATV yayın akışında yer alan bilgiye göre 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisinin yayın saatinde Örümcek Adam: Eve Dönüş Yabancı sinema filmi ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI 10 NİSAN ÇARŞAMBA
06:20 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi (1. Bölüm)
10:30 Akıncı Çizgi Dizi (2. Bölüm)
11:00 Senin Hikayen- Yerli sinema
12:50 Oscar Çöllerde- Yabancı Sinema
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
22:40 Gerçek Kahraman-Yabancı Sinema
01:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş