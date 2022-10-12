Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 100.bölüm full izle ATV’de

ÖKTEM BEY'İN OBASINA DÜŞEN ATEŞ

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

OLOF, OSMAN BEY'İ İÇTEN VE DIŞTAN KUŞATIYOR

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır… Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

ORHAN'I BEKLEYEN AKIBET

Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır? Osman Bey, kuracağı devleti emanet edeceği çocuklarını büyütürken nasıl bir yol izlemektedir? Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar… Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

KONSTANTİNOPOLİS KARIŞIYOR

Saraya yeni birisi gelir… Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder. Konur ve Turahan, köle savaşçılarla talim yaparken gelen askerlerle arena bir anda karışır. Bu gelen kişi kimdir? Amacı nedir? Konur ne yapacaktır.