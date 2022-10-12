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Giriş Tarihi: 12.10.2022 18:06

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 100.bölüm full izle ATV’de

ATV’nin en çok izlenen yapımı Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer’in rol aldığı yapımda bu hafta Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Diziyi internetten izlemek isteyenler Kuruluş Osman 100.bölüm tamamı HD full izle araştırması yapıyor. İşte ATV Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 100.bölüm full izle ATV’de

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Tarihi yapımda heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ederken Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Öte yandan dizide bu hafta Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler " Kuruluş Osman 100. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmalarına başladı. İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 100.BÖLÜM ÖZETİ

KANTAKUZENOS İNTİKAM PEŞİNDE

Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olacaktır…

OSMAN BEY OYUNLARI BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?

ÖKTEM BEY'İN OBASINA DÜŞEN ATEŞ

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

OLOF, OSMAN BEY'İ İÇTEN VE DIŞTAN KUŞATIYOR

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır… Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

ORHAN'I BEKLEYEN AKIBET

Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır? Osman Bey, kuracağı devleti emanet edeceği çocuklarını büyütürken nasıl bir yol izlemektedir? Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar… Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

KONSTANTİNOPOLİS KARIŞIYOR

Saraya yeni birisi gelir… Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder. Konur ve Turahan, köle savaşçılarla talim yaparken gelen askerlerle arena bir anda karışır. Bu gelen kişi kimdir? Amacı nedir? Konur ne yapacaktır.

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