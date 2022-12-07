Kuruluş Osman unutulmaya yüz tutan çinilere vitrin oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile çini ustalarının desteklenmesi ve arttırılması gerekir. İznik çinileri çok önemli bir özelliğe sahiptir. Yüzde 85 quarts içermesi nedeniyle dünyanın en iyi çinileri sayılmaktadır. İznik çinisinin bir İtalyan cam sanatı kadar ilgi görmemesi ve dünyaya tanıtılmaması bizi üzmektedir. Bu konuda ham İznik çinisinin hem de ustalarının korunması ve desteklenmesi gerekir. Bu sanatın dünya vitrinine sokup ülke ekonomisine katkıda bulunur hale getirilmelidir" şeklinde konuştu.