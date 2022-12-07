Kuruluş Osman unutulmaya yüz tutan çinilere vitrin oldu

Osmanlı el sanatlarının önemli bir parçası olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca "sanat eseri" kabul edilen çini, seramik ve figürler ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde saray duvarlarını süsleyince tekrar gündeme geldi. Dizileri seyreden yerli ve yabancı turistler Kapalı Çarşı'daki çini dükkanlarına akın etti.
"İZNİK ÇİNİLERİ ÜLKENİN KÜLTÜR DEĞERİDİR"
Birçok turisti ağırlayan Kapalı Çarşı çini sanatının da dünyanın en iyi İznik çinilerine de ev sahipliği yapıyor. 5 kuşaktır Kapalı Çarşı'da çini ürünleri ticaretiyle uğraşan İsmail Akşahin, "İznik çinileri bizim kültür değerlerimizdir. Dünyanın en iyi çinileri Türkiye'de İznik'te üretilir. Fakat Çini ve seramiğin geleceği, usta sayısının azalması, çırak bulunamaması ve atölyelerin yavaş yavaş kapanmaya başlaması nedeniyle tehdit altındaydı. Kültür Bakanlığımızın da sahip çıkmasına rağmen geleneksel seramik işlerini, eski dönem teknikleriyle atölyelerde yeteri kadar üretilmemesi ve çırak bulunamaması nedeniyle tehdit altındaydı.
Teknoloji ve endüstri gelişimi, el yapımı işleri azalttı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde İznik'te ve Kütahya'da üretilen Çini ve seramikler son dönemlerde yayınlanan tarihi dizilerle tekrar canlılık kazanmıştır. Dizilerin yayınlanmasından sonra Kapalı Çarşı'da bu çinileri soranların ve alanların sayısında büyük artış sağlanmıştır. Geleneksel tarihi çini sanatımızı yaşatmak ve ülke ekonomimize katkısını arttırmak amacıyla Osmanlı sanatının önemli bir parçası olan çini ve seramiğin geleceğini kurtarmak için usta sayısının arttırılması kalifiye çırak yetiştirilmesini atölyelerin arttırılması gerekir. Öncelikle yetkililerin, sonra halkın, üniversitelerin çini ve seramiğe yoğun ilgi gösterip bu sanatı yeniden canlandırması ülkemizin faydasına olacaktır." dedi.
"ÇİNİ SANATININ İTALYAN CAM SANATI KADAR İLGİ GÖRMEMESİ BİZLERİ ÜZÜYOR"
İznik çinisi ve Çanakkale seramiklerinin yurt içi ve yurt dışında halen yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu belirten Akşahin, "Diziler sayesinde özellikle İznik çinilerinin gördüğü büyük ilgi bizi de mutlu etmiştir. Kapalı Çarşı'da turistlerin büyük rağbet gösterdiği çini sanatının son günlerde popüler olup canlanması esnafın da yüzünü güldürdü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler dizilerde saray duvarlarını süsleyen İznik çinilerini soruyorlar. Çinilere rağbet oldukça ustaları da büyük önem kazandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile çini ustalarının desteklenmesi ve arttırılması gerekir. İznik çinileri çok önemli bir özelliğe sahiptir. Yüzde 85 quarts içermesi nedeniyle dünyanın en iyi çinileri sayılmaktadır. İznik çinisinin bir İtalyan cam sanatı kadar ilgi görmemesi ve dünyaya tanıtılmaması bizi üzmektedir. Bu konuda ham İznik çinisinin hem de ustalarının korunması ve desteklenmesi gerekir. Bu sanatın dünya vitrinine sokup ülke ekonomisine katkıda bulunur hale getirilmelidir" şeklinde konuştu.
"TURİSTLER MÜZEYİ GEZER GİBİ MAĞZAYI DOLAŞIYOR"
Akşahin, "Bazı ziyaretçilerin müzede geziyor gibi mağazayı dolaşıyorlar. Rüstem Paşa Camisi'nin, saray çinilerinin hepsi el emeği reprodüksiyonlarının yer aldığı, eski tekniklerle yeni desenlerin birleştiği, ikat desenlerinin çiniyle buluştuğu, kurşunsuz boyalarla çalışılan eşsiz yemek takımlarının ve çok daha fazlasının yer aldığı koleksiyonlar, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarına ulaştırılıyor." dedi.