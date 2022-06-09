Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Kuruluş Osman 98. Bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir.

Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır.