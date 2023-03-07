Haberler Yaşam Haberleri Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Yataktan, Halıdan Kan Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?
Giriş Tarihi: 7.3.2023 11:27 Son Güncelleme: 7.3.2023 11:27

Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Yataktan, Halıdan Kan Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?

Kıyafetlere ya da çeşitli nesnelerin üzerinde aniden beliren lekeler, can sıkıcı durumlardan bir tanesidir. Kurumuş kan lekesi de bunlardan birisidir ve çıkması en zor gösterilen lekeler arasında kabul görür. Olumsuz görüntüsü ile kötü bir hissiyat oluşturan kan lekesi, gömleklerde olabileceği gibi koltukta, yatakta, halıda ve fayansta da olabilir. Peki, kurumuş kan lekesi nasıl çıkar? İşte, kurumuş kan lekesi çıkarma yöntemleri...

Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Yataktan, Halıdan Kan Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?

Lekeler, insanın canını en çok sıkan durumlardan birisidir. Kurumuş kan lekesi de bunlardan birisidir ve geçmesi en zor olan lekeler arasında görülür. Zira, kan, bulaştığı kumaşın içerisine kolaylıkla sızar ve adeta çıkma bilmez bir lekeye dönüşür. Kıyafetin yanı sıra fayansta, halıda, yatakta ve koltukta kan lekesi çıkarmak da zordur. Bu noktada, kurumuş kan lekesi nasıl geçer sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. Öyle ki, kan lekesini çıkaran pratik yöntemler bulunmaktadır. Peki, kıyafette, fayansta, halıda, yatakta ve koltukta kan lekesi nasıl çıkar, hangi yöntemler ile geçer? İşte, kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemler...

KURUMUŞ KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kurumuş kan lekesi çıkarmak için pratik birçok yöntem bulunmaktadır. Kumaştan, tişörtten, pantolondan, fayanstan, halıdan, koltuktan, yorgandan ve gömlekten kan lekesi çıkarmak için aşağıdaki yöntemlerden birisini seçin ve uygulayın. Mutlaka sonuç alacaksınız.

SOĞUK SU İLE YENİ KAN LEKESİ ÇIKARMAK

Eğer kan lekesi yeni bulaşmış ise uygulamanız gereken yöntem soğuk sudur. Yeni kan lekesi bulaşan bölgenin üzerine hemen soğuk su dökün, kan lekesi çıkacaktır.

TUZLU SU İLE KURUMUŞ KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kurumuş kan lekesi çıkarmak istiyorsanız, tuzlu su yönteminden faydalanmanız gerekmektedir. Tuz ve suyu karıştırarak bir macun kıvamına getirin. Oluşan bu karışımı kumaşın, koltuğun, tişörtün veya başka bir yerden çıkarmak istediğiniz kan lekesinin üzerine sürün. Ardından bulaşık süngeri ile kurumuş kan lekesi olan bölgeyi ovalayın. Böylelikle, kan lekesi çıkacaktır.

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DİŞ MACUNU İLE KAN LEKESİ ÇIKARMA

Kurumuş kan lekesi çıkarmak için uygulanan en kolay yöntemlerden birisi de lekeye diş macunu sürmektir. Kurumuş kan lekesi çıkarmak istediğiniz bölgeye diş macunu ve 20 dakika boyunca bekleyin. Daha sonra, temiz bir bez yardımı ile diş macununu temizleyin. Leke kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır.

BEYAZ SİRKE İLE KURUMUŞ KAN LEKESİ GEÇER Mİ?

Kurumuş kan lekesinin üzerine bir türk kahvesi fincanı kadar beyaz sirke dökünüz. Leke kaybolana kadar bekletiniz.

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Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Yataktan, Halıdan Kan Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?
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