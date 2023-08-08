Kurutma Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Çamaşır Kurutma Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Tamburun kapasitesi ve dereceler, kurutma makinesi ne kadar yakar sorusunun yanıtını değiştirebilir. Ev içindeki ve balkonlardaki dağınık çamaşır görüntüsünden hoşlanmayanların tercih ettiği bu makineler, sanıldığının aksine çok fazla enerji kullanmadan çalışabilir. Enerjiye ek olarak zamandan da tasarruf etmeyi sağlayan çamaşır kurutma makinesi ne kadar elektrik harcar ve 1 ayda kaç TL yakar ile ilgili endişelenenlerin bilmesi gerekenler bulunur.

Çamaşır Kurutma Makinesi Ne Kadar Yakar?

Çamaşır kurutma makinesinin faydaları kadar ne kadar elektrik enerjisi tükettiği de merak edilir. Bu makineler, ısı üretmek, tamburu döndürmek, dijital ekranları ve kontrol panellerini çalıştırmak için elektriği kullanır. Harcanan enerjiyi kontrol etmek için derecelere ve tamburun büyüklüğüne dikkat edilmesi gerekir. Ön kurutma yapmak maliyeti azaltmayı sağlar. Isı pompalı kurutucular, diğerlerine kıyasla daha ekonomiktir. Hava akışı sağlayan filtrelerin tıkanması, fazladan elektrik kullanımına neden olur. Bundan dolayı, düzenli bakım yaptırmaya özen gösterilmelidir. Tipik bir çamaşır kurutma makinesi 1 saatte 1 kWh elektrik tüketir. 1 kWh enerji ise 1,48 TL'dir. Çalıştığı süre baz alınarak aylık ne kadar elektrik harcadığı hesaplanabilir. Örneğin bir haftada toplam 3 saat çalıştırılan bir kurutma makinesinin maliyeti 3×1,48=4,44 TL, bir ayda ise 4,44×4=17,76 TL'dir.

Çamaşır Kurutma Makinesi Ne İşe Yarar?

Hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerden biri olan çamaşır kurutma makinesi, çamaşırları dakikalar içinde kurutabilir. Bu, özellikle acil durumlarda ihtiyaç duyulabilen bir özelliktir. Sonbahar ve kış aylarında çamaşır kurutma işi, bu makine sayesinde problem olmaktan çıkar. Yazları ise güneş ışınlarına maruz kalan kumaşların renklerinin solmasını önler. Kırıştırmadan kuruttuğundan dolayı ütüye olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çamaşır yıkamanın ayrı kurutmanın ise ayrı bir zahmeti bulunduğundan dolayı ev işi yapanların zamandan tasarruf etmesini sağlar.