Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

Star TV ekranlarında yayımlanacak olan film için birçok sinema hayranı heyecanlı. Kurye filmi oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Özellikle Kurye filmi IMDB puanı kaç sorusu, filmseverlerin her film için sorduğu en temel soruların başında geliyor. Peki, Kurye filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
KURYE FİLMİ KONUSU
Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.
KURYE FİLMİ OYUNCULARI
Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney