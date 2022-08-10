Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

KURYE FİLMİ KONUSU

Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI

Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney