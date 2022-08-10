Haberler Yaşam Haberleri Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:12

Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

Kurye filmi bu akşam STAR TV ekranlarında yerini alacak. Başrolünde Gary Oldman’ın yer aldığı film, sinemaseverlerin merakla beklediği filmler arasında yer alıyor. Özellikle Kurye IMDB puanı kaç sorusu yöneltiliyor. Kurye filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında. Peki, Kurye filmi oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar!

Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

Star TV ekranlarında yayımlanacak olan film için birçok sinema hayranı heyecanlı. Kurye filmi oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Özellikle Kurye filmi IMDB puanı kaç sorusu, filmseverlerin her film için sorduğu en temel soruların başında geliyor. Peki, Kurye filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

KURYE FİLMİ KONUSU

Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI

Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney

KURYE FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Kurye filmi IMDB puanı 4.8'dir.

KURYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurye Filmi Londra şehrinde çekildi.

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Kurye filmi oyuncuları ve konusu: Kurye filmi IMDB puanı kaç, nerede çekildi?
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