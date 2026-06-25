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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Kurye kılığında girdi kurşun yağdırdı

İstanbul’da akıl almaz bir cinayet gerçekleşti. Kurye kılığında telefoncu dükkânına gelen şüpheli şahıs, Çetin Muko’ya silahlı saldırıda bulundu. Saldırgan kaçarken, Muko olay yerinde hayatını kaybetti

Semih KARA Semih KARA
Kurye kılığında girdi kurşun yağdırdı
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İstanbul Küçükçekmece'de kurye kılığında telefoncuya giren bir şüpheli, 'Evrak imzalaman gerekiyor' dediği Çetin Muko'ya kurşun yağdırdı. Saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, saldırıya uğrayan Muko hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Çetin Muko dükkânda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli işyerine geldi ve 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek işyeri sahibine yaklaştı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli, Muko'ya 4-5 el ateş etti. Kurşunlar Muko'nun göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

AMBULANS DİYE BAĞIRDI
Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Elinde cep telefonu bulunan kadının, çevredekilerden "Ambulans çağırın" diyerek yardım istediği görüldü. Ağır yaralanan işyeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Muko hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Kurye kılığında girdi kurşun yağdırdı
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