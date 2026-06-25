Kurye kılığında girdi kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükçekmece'de kurye kılığında telefoncuya giren bir şüpheli, 'Evrak imzalaman gerekiyor' dediği Çetin Muko'ya kurşun yağdırdı. Saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, saldırıya uğrayan Muko hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Çetin Muko dükkânda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli işyerine geldi ve 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek işyeri sahibine yaklaştı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli, Muko'ya 4-5 el ateş etti. Kurşunlar Muko'nun göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

AMBULANS DİYE BAĞIRDI

Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Elinde cep telefonu bulunan kadının, çevredekilerden "Ambulans çağırın" diyerek yardım istediği görüldü. Ağır yaralanan işyeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Muko hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.