Kuryeye silahlı saldırıda yoldan geçen kadın yaralandı

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi sokakta karşılaştıkları ve husumetlisi olduğu öğrenilen bir motokuryeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motosikletli kurye kanlar içerisinde yere yığılırken, o sırada yoldan geçen Emine Köroğlu'na da mermi isabet etti. Saldırganlar farklı yönlere koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla çevre hastanelere götürülen yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı, motosikletli kuryenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"EŞİM KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN VURULMUŞ"

Silahlı saldırıda yaralanan Emine Köroğlu'nun kocası Sedat Köroğlu, eşinin karın bölgesinden vurulduğunu belirterek, Eşim karşı komşudan bir şey almak için çıktığını ve silahlı saldırı sırasında motosikletin arkasına sağlandığı sırada yaralandığını kurşunun çıkarıldığını söyledi.