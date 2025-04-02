Kuryeyi takip edip 10 milyon liralık altın ve dövizi çaldılar

İstanbul Fatih'te, Marmaray İstasyonu Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 10 milyon lira değerinde 2.5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest kaldı.