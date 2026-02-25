Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.
Kuş gözlemi için araziye çıkmıştı: Karşısına ayı çıktı! Korku dolu anlar kamerada...