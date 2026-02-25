Haberler Yaşam Haberleri Kuş gözlemi için araziye çıkmıştı: Karşısına ayı çıktı! Korku dolu anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:09

Kuş gözlemi için araziye çıkmıştı: Karşısına ayı çıktı! Korku dolu anlar kamerada...

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan olayda Bülent Erkan, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkmıştı. Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

İHA Yaşam
Kuş gözlemi için araziye çıkmıştı: Karşısına ayı çıktı! Korku dolu anlar kamerada...
  • ABONE OL

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuş gözlemi için araziye çıkmıştı: Karşısına ayı çıktı! Korku dolu anlar kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz