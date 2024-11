İngiltere'de bulunan University of the West of England (UWE) araştırmacıları doğadan gelen seslerle stres arasındaki bağlantıları ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar 63 gönüllüye sesler dinletti. Çıkan sonuçlara göre kuş sesi gibi doğadan gelen sesleri dinleyenlerin stres oranlarının düştüğü belirlendi. Diğer taraftan trafik sesinin stres seviyesinin artmasına neden olduğu tespit edildi.