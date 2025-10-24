Kuşadası Belediyesi hizmet etmiyor, edene de engel oluyor!

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda sokaklarda biriken çöpler büyük tepki çekmişti. Temel belediyecilik hizmetlerinin bile durma noktasına geldiği Kuşadası'nda CHP'li belediye hizmet etmek isteyenlere de engel oluyor. Kuşadası'na doğalgaz boru hattı döşemek isteyen firmaya ceza kesen Kuşadası Belediyesi tutanak tutarak çalışmaları durdurdu.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi evlerinde doğalgaz ile ısınma hayali kuran Kuşadalılar belediyenin engellemeleri nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cezalar nedeniyle hizmet üretemeyen firmanın Söke'ye veya farklı yerlere geri çekilme kararı aldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yaşanan bu duruma sert tepki gösteren vatandaşlar "Kuşadası Belediyesi temel hizmetleri yapmadığı gibi hizmet etmek isteyenlere de engel oluyor. Bu kış doğalgaz ile ısınmayı planlarken, sanırım böyle giderse olmayacak. Kuşadası Belediyesi ilçe sakinlerine düşman gibi bakmasın" dedi.