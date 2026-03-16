Kuşadası Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Belediye başkanı Ömer Günel’in de arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de gözaltına alındığı "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada üst düzey bazı belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında olduğu altı şüpheli 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Üç ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan diğer şüphelilerin belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu öne sürülmüştü. Şüpheliler bugün ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında özellikle para trafiği mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu soruşturmaya konu rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul şüphe oluştuğu değerlendirildi.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklama, Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.