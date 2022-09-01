Kuşadası Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Kuşadası Kamp Çadır Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler

Kuşadası, Ege Bölgesinde bulunan Aydın ilimizin turistik bir beldesidir. Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde beldelerinden birisi olan Kuşadası'nda çadır ve karavan kampı kurmak da mümkün. Deniz ve doğal güzelliklerle bir arada kamp yapmak isteyenler Kuşadası kamp alanları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bu içeriğimizde sizler için Kuşadası kamp yerleri hakkında ayrıntıları inceleyeceğiz. İşte detaylar...

Kuşadası Kamp Alanları

Antik kentleri, enfes sahilleri, berrak koyları ve daha birçok görülemeye değer yerleriyle Kuşadası, ülkemizin en güzel beldelerinden birisidir. Kuşadası'nda tatil yapmak için ille otel ya da tatil köyünü tercih etmek gerekmiyor. Kuşadası'nın şahane doğasında denize nazır bir kamp yapmak, oldukça keyifli bir tatil alternatifidir. Şimdi, Kuşadası kamp alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

Sevgi Plajı Kamp Alanı

Kuşadası'nın en popüler sahillerinden birisi olan Sevgi Plajının belirli alanlarında kamp kurmak mümkün. Özellikle denize sıfır çadır kampı kurmak isteyenler, kamp alanları listesine mutlaka Sevgi Plajını eklemeli. Sevgi Plajında kamp kurmak ücretsizdir ancak WC, duş, yiyecek içecek gibi ihtiyaçlar ayırma şezlonglar için ücret talep edilmektedir. Karavan kampı kuracak olanlar plajın otoparkında ücret karşılığında yer kiralayabilirler.

Cennet Koyu Kamp Alanı

Kuşadası'nın yine en sevilen bölgelerinden birisi olan Cennet koyu, arkasında yemyeşil ormanı ve berrak serin deniziyle adından da anlaşıldığı gibi cennet gibi bir köşe. Ücretsiz olarak çadır kampı kurmanın mümkün olduğu bu yerde ne yazık ki WC, duş, soyunma kabini, şezlong gibi imkanlar yoktur.

Ada Camping

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olarak vatandaşların hizmetine sunduğu bu kamp alanı, kampçılara konfor ve sakinliği bir arada sunmaktadır. Hem karavan alanlarına hem de modern çadırlarının olduğu alanlara sahip olan Ada Camping doğayla iç içe, konforun ve dinginliğin bir arada olduğu bir kamp alanı. Ücretli olan bu kamp alanı içinde WC, duş, soyunma odasına, sıcak su, içme suyu, wi-fi, restoran, bar, büfe, spor alanı, çocuk eğlence alanı, ortak çamaşır bulaşık yıkama alanı gibi oldukça fazla imkan bulunmaktadır.

Davutlar Çadır Ve Karavan Kamp Alanı

Kuşadası'nın Davutlar bölgesinde Sevgi Plajının çok yakınında bulunan bir mevkide yer alan Davutlar Kamp Alanı, hem çadır hem de karavan kampı için oldukça elverişli bir yer. Ayrıca denize sıfır konumda bu kamp alanında WC, duş, elektrik, restoran, ortak kullanımlı mutfak ve bulaşık yıkama yeri, büfe, şezlong ve şemsiye gibi pek çok imkan bulunmaktadır. Ücretli olarak hizmet veren Davutlar Kamp Alanında otopark da mevcuttur.