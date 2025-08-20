Kuşadası’nda billboardlarda ‘Kuşadası’nda imar rantına geçit yok’ mesajı!

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan ve rozeti 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e billboardlara astığı afişlerdeki mesajlar üzerinden gönderme yaptı. "Ben milyarlarca lira imar rantına geçit vermediğim için anti demokratik uygulamalara maruz kaldım. Ama Kuşadası'nda bu ranta geçit vermeyeceğim" diyerek ilçedeki imar rantını gözler önüne seren Çerçioğlu, Kuşadası'na billboardlara 'Kuşadası'nda imar rantına geçit yok' yazılı afişler astırarak dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın mitingi öncesinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına, "İmar rantına geçit yok" pankartları astıran Çerçioğlu, CHP'de imar rantı için kendisini yapılan baskıları anlatmıştı.