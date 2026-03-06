Kuşadası’nda bir kişiyi pompalı tüfekle katletmişti: O cani yakalandı!

Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetin faili olduğu belirlenen S.O.'nun, pompalı tüfekle maktulün başına bir el ateş ettikten sonra gri renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli S.O., Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise gömüldüğü arazide ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

