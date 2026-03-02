Haberler Yaşam Haberleri Kuşadası'nda ‘Motosikletimi çaldın’ cinayeti: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.03.2026 12:14

Kuşadası'nda ‘Motosikletimi çaldın’ cinayeti: 3 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Semih O. (38), motosikletini çaldığı gerekçesiyle arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kadınlardenizi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Semih O., arkadaşı Mustafa Ceylan ile motosikletini çaldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Semih O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ceylan'a ateş açıp, kaçtı. Mustafa Ceylan, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Ceylan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna götürüldü. Olaya sırasında evde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, polis Semih O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

