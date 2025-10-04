Kuşadası’nda toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu

Kuşadası'nda belediyecilik hizmetleri adeta durma noktasına geldi. İlçe genelinde günlerdir toplanmayan çöpler çevreye mikrop saçıyor. Etrafa hem kötü koku yayılırken, yaşanan bu durum hastalık riski de oluşturuyor. Vatandaşların tepkisini çekiyor. Kuşadası Belediyesi'nin temel hizmetlerde yaşadığı bu aksaklık karşısında CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in herhangi bir hamlede bulunmaması tepkileri bir kat daha arttırıyor. Vatandaşlar Kuşadası Belediyesi göreve çağırırken, "Daha temiz bir ilçe istiyoruz. Kuşadası bunu hak etmiyor" şeklinde tepkilerini dile getirdi.