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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Kuşadası’ndaki cinayete 4 tutuklama

Kuşadası’ndaki cinayete 4 tutuklama
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AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Abdulkadir Ataş'ın (27) silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, önce gün Camikebir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında kavga çıktı. Grup arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun Ataş'a isabet etti. Yaralanan Ataş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın ardından olaya karışan A.K. İzmir'de, F.B., M.E.B., A.A. M.D., A.C. ve D.İ isimli şüpheliler Aydın'da gözaltına alındı. Şüphelilerden, A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.K. A.C. ve D.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kuşadası’ndaki cinayete 4 tutuklama
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