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Giriş Tarihi: 5.3.2025 22:32 Son Güncelleme: 5.3.2025 23:06

Kuşadası’ndaki kanlı infaza 11 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 Mart'taki silahlı kavgada Uğur Denli’nin hayatını kaybettiği, Muhammet Furkan Özçelik’in ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuşadası’ndaki kanlı infaza 11 tutuklama

Olay, 2 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

11 TUTUKLAMA

Olaydan sonra gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aileler arasındaki husumetin, geçen yıl Temmuz ayında otel sahibi Gökhan Özçelik'in ölümü ardından kaynaklandığı öğrenildi.

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Kuşadası’ndaki kanlı infaza 11 tutuklama
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