Kuşadası’ndaki kanlı infaza 11 tutuklama

Olay, 2 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

11 TUTUKLAMA

Olaydan sonra gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aileler arasındaki husumetin, geçen yıl Temmuz ayında otel sahibi Gökhan Özçelik'in ölümü ardından kaynaklandığı öğrenildi.