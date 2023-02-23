Kuşatma filmi konusu ne? Kuşatma filmi oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğuna James Cullen Bressack'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuşatma filmi bu akşam ekrana geliyor. İşte Kuşatma filmi konusu ve oyuncuları

KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

KUŞATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jesse Metcalfe - Paul Michaels

Bruce Willis - Robers Micheals

Chad Michael Murray - Frederick Balzary

Kelly Greyson - Kate Taylor

Shannen Doherty - Dobbs

Katalina Viteri - Sophia