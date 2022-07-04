Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır? Kuşburnu Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte ya da mevsim geçişlerinde hastalıklarda artmaktadır. Böyle dönemlerde akla elbette bitki çayları gelmektedir. Bu çayların başında kuşburnu olmazsa olmazlardandır. C vitamini bakımından oldukça zengin olan ve ol miktarda antioksidana sahip kuşburnu adeta şifa deposudur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur. Bunun yanında mide problemleriniz varsa kuşburnu rahatlamanıza yardımcı olabilir. Mayhoş bir tadı olan kuşburnu çayını denemediyseniz size tarifini vereceğiz. Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Kısa tarifini hazırladık. Kuşburnu çayı faydaları ve nasıl demlenir? İşte yanıtları…

Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır?

Kuşburnu çayı hazırlayacaksanız öncelikle kuşburnu türünü belirlemenizde fayda var. Kurutulmuş, dondurulmuş veya henüz taze olan meyvesinden kuşburnu çayı yapabilirsiniz. Saklaması ve korunması daha pratik olduğu için kurutulmuş olanı tercih etmek daha iyi yöntemdir. Kurutulmuş bir kuşburnu çayı için aşağıda yer alan demleme yöntemini deneyebilirsiniz.

Kuşburnu Çayı Nasıl Demlenir?

Kurutulmuş kuşburnunu iyice yıkayınız.

Bir su bardağına 2 veya 3 çay kaşığı su ekleyiniz.

Suyun içine yıkadığınız kuşburnunu ekleyin.

Ocakta 10-15 dakika suyu kaynatabilirsiniz.

Kaynatma aşamasından sonra ocağın altını kapatın.

10 dakika demlenmeye bırakın.

Dilerseniz kuşburnu meyvesinin yapraklarını da çayınıza ilave edebilirsiniz.

Not: Kuşburnu hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, çayınızı fazla kaynatmamak olacaktır. Yüksek ısıya devamlı maruz kalan meyvenin vitaminleri ölür. Bunun yanında içerisindeki minerallerden faydalanamazsınız. Kuşburnu çayınızı dilerseniz sade veya şekerle tüketebilirsiniz. Farklı aromalarla lezzetlendirmek için tarçın ve elma kurusu da kullanabilirsiniz. Kuşburnu çayının günlük tüketim dozunun günde 2 fincan olması idealdir. Maksimum olarak günde 2 fincandan fazla içilmesi sağlık için zararlı olabilir.

Kuşburnu Çayı Faydaları