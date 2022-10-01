Haberler Yaşam Haberleri Kuştepe’de 18 metruk binanın yıkımı başladı
Giriş Tarihi: 1.10.2022

Kuştepe’de 18 metruk binanın yıkımı başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kuştepe’de 18 metruk binanın yıkımı başladı
Şişli Kuştepe'de asayiş olaylarının da yaşandığı 18 metruk bina yıkılıyor. Narkotik suçlarla mücadelede önem arz ettiği belirtilen Köz ve Alev sokaklardaki metruk 2 binada dün sabah güvenlik önlemleri altında çalışma başlatıldı. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, bazı mahallelerde terk edilen ve ciddi asayiş olaylarının meydana geldiği metruk yapılar bulunduğunu kaydetti. Kaya, "111 metruk yapımız söz konusu. Bunlardan 64'ü sit alanında kalmakta. Belediye Başkanlığı tarafından tedbir alınmış vaziyette. 47'si ise sit alanı içinde kalmayan, terk edilen ve uyuşturucu başta olmak üzere birçok suça ev sahipliği yapar konuma gelmiş durumda" dedi. Kuştepe Mahallesi'ndeki 18 metruk yapının ihalesinin yapıldığını, bunlardan 14'ünün yıkılma sürecine başladığını ifade eden Kaya, vatandaşları tedirgin eden yerleri yıkacaklarını söyledi.

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Kuştepe’de 18 metruk binanın yıkımı başladı
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