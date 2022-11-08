Küsuf ve husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Küsuf ve husuf namazı nedir, fazileti ve hükmü neler? Diyanet ile güneş/ay tutulması namazı kılınışı

Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat soruları Ay tutulmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gök olayı Güneş tutulması için de küsuf namazı kılınışı arama geçmişlerindeki yerini almıştı. Diyanet ile yanıt arayan sorular araştırılıyor. Husuf namazı fazileti ve hükmü en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki, küsuf namazı ve husuf namazı nedir, faziletleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
KÜSUF NE DEMEK?
Sözlükte "örtmek; kararmak" anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder.
HUSUF NE DEMEK?
Ay tutulmasını ifade eden eski dilde kullanılan bir gök bilimi terimi.
KÜSUF NAMAZI NEDİR?
Küsûf namazı ezan ve kāmet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.
HUSUF NAMAZI NEDİR?
Ay tutulmasından sonra kılınan namazdır. Güneş tutulduğu zaman ise, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder.
Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsuf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.
HUSUF NAMAZI KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeri
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
İKİNCİ REKAT
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
KÜSUF NAMAZI KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.