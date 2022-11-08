Küsuf ve husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Küsuf ve husuf namazı nedir, fazileti ve hükmü neler? Diyanet ile güneş/ay tutulması namazı kılınışı

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulmasından sonra kılınan namazdır. Güneş tutulduğu zaman ise, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder.

Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsuf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.