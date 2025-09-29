Kütahya depremi tehlikeyi artırabilir

Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, SABAH'a konuşan uzmanlar, sarsıntının "artçı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Simav ve Sındırgı civarındaki depremler devam edebilir ve özellikle tektonik fayların tetiklenmesi durumunda tehlike artabilir. Simav fayı uzun. Fayın iki bombe yapısı nedeniyle 6.7-6.8 büyüklüğünde deprem üretebilir.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem ikincil bir kırık üzerinde meydana geldi. Artçılar birkaç ay sürecektir. Köy evlerinde ve hayvan damlarında yıkım olabilir. Vatandaşlar güvensiz evlerde kalmamalı.

Dr. Naci Görür: Deprem Simav Grabeni'nde oldu. Bölge, Anadolu levhasının batıya doğru kaçışına bağlı K-G gerilme altında. Fay yönleri netleştirilmeli.





DEPREMLER DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Osman Bektaş: Naşa Fay Zonu'na dikkat etmek gerek. 1969-2025 arasında bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde depremler oldu. Depremsellik kuzeye Kütahya fay bloğuna taşındı. Daha büyük deprem sürpriz olmaz.

Deprem Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 2011-2012'de Naşa-Simav çevresinde 5.7 büyüklüğe kadar depremler olmuştu. Benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek. Artçılar, deprem fırtınası şeklinde sürebilir.

Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç: Deprem önemli ve ciddi bir tehdit oluşturabilir.



AKTİVİTEYE HAZIRLANIYOR

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: 5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan'dan beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var. Katrandağı-Emet ve civarında 5.8'i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi'nde Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek. 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor.