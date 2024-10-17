Kütahya İzmir Arası Kaç Km? İzmir Kütahya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir ve Kütahya, farklı coğrafi bölgelerde yer alan iki güzel şehir olup, aralarındaki mesafe birçok yolcunun merak ettiği bir konudur. İster doğu ile batıyı birleştiren bir yolculuk olsun, ister iş gezisi ya da turistik bir seyahat, İzmir-Kütahya arası mesafeyi ve yolculuk süresini bilmek, planlamanızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır. Kütahya İzmir arası kaç km ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını derledik…

Kütahya İzmir Arası Kaç Km?

Kütahya ile İzmir arasındaki mesafe karayolu üzerinden yaklaşık olarak 330-350 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan rotaya ve tercih edilen yollara göre küçük farklılıklar gösterebilir. Örneğin, İzmir'den Kütahya'ya giderken Uşak üzerinden D300 karayolunu takip edebilirsiniz.

İzmir Kütahya Arası Kaç Saat Sürer?

İzmir ile Kütahya arasındaki yolculuk süresi, kullanılan aracın hızına, yolun durumuna ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir otomobil yolculuğunda, bu mesafe 4-5 saat arasında sürmektedir. Hız sınırlamaları, yol çalışmaları veya hava koşulları gibi etkenler yolculuk süresini uzatabilir ya da kısaltabilir.