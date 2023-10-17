Kütahya Kaplıcaları - Kütahya Yoncalı, Çitgöl, Naşa, Simav Termal Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Termal sular, rahatlama, stres azaltma, kas ve eklem ağrılarını hafifletme gibi çeşitli tedavi amaçları için kullanılır. Ayrıca, kaplıcalarda genellikle spa, masaj gibi rahatlama aktiviteleri sunulur. Kaplıcalar, birçok kültürde popüler bir dinlenme ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kütahya kaplıcaları, bu dinlenme tesislerinin başında gelir. Kütahya Yoncalı, Çitgöl, Naşa, Simav termal kaplıcaları nerede ve nasıl gibi sorulara yanıt verecek olursak kara yolu ve hava yolu ile ulaşım sağlanabilir.

Kütahya Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Kütahya kaplıcaları, Kütahya ilinde bulunan ve şifalı suları ile ünlü olan kaplıcalardır. Kütahya, Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden biridir. İlde, Yoncalı, Çitgöl, Naşa ve Simav gibi birçok ünlü kaplıca bulunmaktadır. Kütahya kaplıcalarının suları, sülfat, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Bu sular, romatizma, kireçlenme, cilt hastalıkları, sinir hastalıkları, stres ve yorgunluk gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir.

Kütahya kaplıcaları, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır. Kaplıca tesisleri, modern imkanlara sahip olup, konuklara konforlu bir tatil imkanı sunmaktadır. Kütahya kaplıcalarının suları, aşağıdaki rahatsızlıklara iyi gelmektedir:

• Romatizma

• Kireçlenme

• Cilt hastalıkları

• Sinir hastalıkları

• Stres

• Yorgunluk

• Kas ağrıları

• Bel ağrıları

• Migren

• Astım

• Bronşit

Kütahya Yoncalı, Çitgöl, Naşa, Simav Termal Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Kütahya, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir il şehri ve bu şehrin etrafındaki termal kaplıcalar bulunmaktadır. Bu kaplıcalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Kütahya Yoncalı Termal Kaplıcaları, Kütahya il merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Yoncalı Köyü'nde yer almaktadır. Kaplıcalar, 1000 yıllık bir tarihe sahiptir ve romatizma, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları ve solunum yolları rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Yoncalı Termal Kaplıcalarına ulaşım, karayolu ve havayolu ile sağlanabilir.

o Karayolu ile ulaşım: Kütahya şehir merkezinden Yoncalı Köyü'ne giden dolmuşlarla ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 30 dakikadır.

o Havayolu ile ulaşım: Zafer Havaalanı'ndan Yoncalı Köyü'ne taksi veya araç kiralayarak ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 45 dakikadır.

• Kütahya Çitgöl Termal Kaplıcaları, Kütahya'nın Simav ilçesinde, Çitgöl Köyü'nde yer almaktadır. Kütahya şehir merkezine 90 kilometre, Tavşanlı ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktadır. Çitgöl Termal Kaplıcaları, 3000 yıllık geçmişe sahip bir kaplıcadır. Kaplıca suyunun sıcaklığı 70-90 derecedir. Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve florür gibi mineraller açısından zengindir.

o Karayolu ile ulaşım: Kütahya şehir merkezinden Simav ilçesine giden otobüsler veya dolmuşlarla ulaşım sağlanabilir. Çitgöl Köyü'ne ulaşım ise Simav ilçesinden kalkan minibüslerle sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 2 saattir.

o Havayolu ile ulaşım: Kütahya Zafer Havaalanı'ndan Simav ilçesine taksi veya araç kiralayarak ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1,5 saattir.

• Kütahya Naşa Termal Kaplıcaları, Kütahya'nın Simav ilçesinde, Naşa Köyü'nde yer almaktadır. Kütahya şehir merkezine 120 kilometre, Tavşanlı ilçesine ise 45 kilometre uzaklıktadır. Naşa Termal Kaplıcaları, 1600 yıllık geçmişe sahip bir kaplıcadır. Kaplıca suyunun sıcaklığı 40-50 derecedir. Sülfat, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Naşa Termal Kaplıcalarına ulaşım, karayolu ve havayolu ile sağlanabilir.

o Karayolu ile ulaşım: Kütahya şehir merkezinden Simav ilçesine giden otobüsler veya dolmuşlarla ulaşım sağlanabilir. Naşa Köyü'ne ulaşım ise Simav ilçesinden kalkan minibüslerle sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 3 saattir.

o Havayolu ile ulaşım: Kütahya Zafer Havaalanı'ndan Simav ilçesine taksi veya araç kiralayarak ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 2 saattir.