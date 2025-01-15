Simav, Kütahya'dan birçok güzel ve ziyaretçiye hitap eden yerle sahiptir. Eynal Kaplıcaları, Naşa Termal Tesisleri, Simav Gölü ve Hisar Kalesi ünlü yerleri arasında yer alır. Ayrıca, Gölcük Yaylası ve Simav Şelalesi ile de yerli ve yabancı turistleri ağırlar. Simav'ın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfe çıkmadan önce, Kütahya Simav arası kaç km, Simav Kütahya merkez arası kaç kilometre ve ne kadar sürer yolcuların araştırmasında fayda var.

Kütahya Simav Arası Kaç Km?

Kütahya ve Simav arasında, 140 kilometre gibi bir uzaklık vardır. Özel araçla yolculuk yapmak tahmini olarak 1 saat 50 dakika sürmektedir. Ancak, diğer ulaşım araçlarıyla seyahate çıkmak ise yolculuk süresini uzatabilir veya kısaltabilir. Bu mesafeleri ve süreleri dikkate alarak planlamak faydalı olacaktır. Ek olarak, Kütahya ve Simav arasındaki yol dağlık ve virajlı olabilir. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, yol üzerinde sık sık benzin istasyonları bulunsa da seyahate çıkmadan önce yakıtın kontrol edilmesi önerilir.

Kütahya'dan Simav'a Nasıl Gidilir?

Kütahya'dan Simav'a gidecek yolcuların, kısa ve güvenli bir biçimde seyahat yapabilmeleri için aşağıdaki bilgiler faydalı olabilir.

Kütahya ile Simav arasındaki uzaklık, yaklaşık 140 km'dir. Yolculuk, aşağı yukarı 1 saat 47 dakikayı bulur. Seyahat sırasında güzel manzaralar ve turistik alanlar görülebilir.

Kütahya Otogarı'ndan Simav'a sefer düzenlenen otobüslerle ulaşım da mümkündür. Otobüs yolculuğu, aşağı yukarı 1 saat 45 dakikadır ve bilet fiyatları oldukça uygundur.

Kütahya Zafer Havalimanı'ndan Simav'a ulaşmak için hava yolu seçeneği de mevcuttur. Havalimanından Simav'a gitmek için ise servis aracı kullanılabilir.

Yukarıdaki ulaşım alternatiflerden biri tercih edilerek Kütahya ve Simav arasında seyahat yapılabilir.