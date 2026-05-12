Kütahya’da 2 gündür aranıyor: 15 yaşındaki Cemre’den iz yok!

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'da yaşayan Cemre Nur Durna, dün sabah saat 09.30 sıralarında evinden ayrıldı. Kızlarının uzun süre eve dönmemesi ve telefonla kendisine ulaşılamaması üzerine endişelenen ailesi, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,70 metre boyunda olduğu öğrenilen Cemre Nur Durna'nın eşkal bilgileri tüm birimlere dağıtıldı. Şehrin giriş ve çıkış noktaları ile terminal ve kalabalık bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aile ve yetkililer, Durna'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın polis merkezine bilgi vermesini istedi. Güvenlik güçlerinin ilçedeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör