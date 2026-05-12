Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da 2 gündür aranıyordu: 15 yaşındaki Cemre'den sevindiren haber geldi!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:21 Son Güncelleme: 12.05.2026 11:32

Kütahya'da 2 gündür aranıyordu: 15 yaşındaki Cemre'den sevindiren haber geldi!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Cemre Nur Durna, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu sağ salim bulundu.

İHA
Kütahya’da 2 gündür aranıyordu: 15 yaşındaki Cemre’den sevindiren haber geldi!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 09.30 sıralarında evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki Cemre Nur Durna'nın ailesi, kızlarına ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin endişeli bekleyişi üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Genç kızın eşkali üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkış noktaları ile kalabalık bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sosyal medya üzerinden de vatandaşların duyarlılığıyla yayılan kayıp ilanının ardından ekipler saha çalışmalarını sıkılaştırdı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, kayıp genç kız Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edilerek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cemre Nur Durna, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KÜTAHYA #TAVŞANLI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da 2 gündür aranıyordu: 15 yaşındaki Cemre'den sevindiren haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA