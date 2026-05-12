Kütahya’da 2 gündür aranıyordu: 15 yaşındaki Cemre’den sevindiren haber geldi!

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 09.30 sıralarında evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki Cemre Nur Durna'nın ailesi, kızlarına ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin endişeli bekleyişi üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Genç kızın eşkali üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkış noktaları ile kalabalık bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sosyal medya üzerinden de vatandaşların duyarlılığıyla yayılan kayıp ilanının ardından ekipler saha çalışmalarını sıkılaştırdı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, kayıp genç kız Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edilerek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cemre Nur Durna, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör