Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da acı kaza! Otomobil beton direğe ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 08:52

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesin’de gece yarısı yaşanan kaza, görenleri dehşete düşürdü. Sağanak yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, araç hurdaya döndü. 33 yaşındaki sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte feci kazanın detayları…

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, geç saatlerde Tavşanlı-Tepecik yolunun 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Barış Doğanay yönetimindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı.

BETON DİREĞE SAPLANDI

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan beton direğe çarparak demir yığını haline dönüştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Doğanay ve yanındaki arkadaşı F.A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Barış Doğanay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı F.A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA