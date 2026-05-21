Kütahya’da akıllara zarar olay! Dilenci kadın zabıtaları çileden çıkardı

İddiaya göre, Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde dilencilik yapan kadın ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede görev yapan zabıta ekipleri, kadından caddeyi terk etmesini istedi. Ancak kadın, bulunduğu bölgeden ayrılmayacağını söyleyince taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı.

GERGİNLİK BÜYÜYÜNCE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Cadde üzerinde yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, çok sayıda kişi yaşananları meraklı gözlerle takip etti. Zabıta ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı kadın, bölgeden ayrılmamakta ısrar etti. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kadın bulunduğu alandan uzaklaştırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör