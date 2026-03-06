Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 19:41

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri dere yatağına düşerken, kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçe merkezinden Kuruçay Beldesi yönüne giden İ.U. yönetimindeki otomobil ile Marangozlar Sitesi'nden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu ve yan yattı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Tavşanlı-Kuruçay yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

